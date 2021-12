Quelles sont les entreprises cotées en Bourse dans la région lyonnaise?

(BFM Bourse) - Avec le localisateur des entreprises cotées en France, une exclusivité de BFM Bourse, découvrez ces sociétés de la région lyonnaise dont le capital est accessible aux épargnants.

Et s'il était temps d'inventer... l'investissement de proximité? En exclusivité, BFM Bourse a développé un outil permettant aux épargnants de découvrir quelles sont les entreprises cotées dans sa ville, son département ou sa région d'origine. À l'occasion de l'étape rhodanienne du "Tour de France de la reprise", pour lequel BFM Business délocalise toute la journée son antenne à Lyon, voici un tour d'horizon des entreprises du Grand Lyon et du reste du département qui sont cotées en Bourse.

À lire aussi OVHCLOUD : Quelles sont les entreprises cotées en Bourse dans la région Hauts-de-France?

Première agglomération française après Paris (et l'une des 20 plus grandes en Europe) avec pas moins de 59 communes accueillant 1,4 million d'habitants, la métropole de Lyon s'affirme en outre la principale région industrielle de l'Hexagone. Historiquement, la capitale des Gaulles s'est d'abord imposée comme un carrefour commercial et financier, avec notamment l'implantation à la Renaissance des banquiers italiens. Dès le XVIIe siècle se développa une industrie textile, notamment liée au travail de la soie, qui vit l'apparition des fameux canuts, les ouvriers tisserands. La région lyonnaise s'est ensuite diversifiée dans l'industrie mécanique, la chimie, la pharmacie, l'ingénierie ou l'informatique...

Parallèlement à l'avènement de grandes dynasties industrielles s'est aussi développé une riche culture boursière. La Bourse de Lyon a été la principale des sept Bourses de Province (avec Bordeaux, Lille, Marseille, Nancy, Nantes et Toulouse). Si ces marchés régionaux ont disparu dans les années 1980 avec l'apparition des systèmes de cotation électronique, la tradition reste vivace. Rien d'étonnant à ce que Lyon et son département abritent davantage de sociétés cotées que tout autre département en dehors de la région parisienne, avec pas moins de 36 entreprises sur le marché (contre 11 par exemple pour Lille et le département du Nord):

A.S.T. Groupe, Décines-Charpieu (promoteur immobilier)

Adocia, Lyon (biotech)

Adthink Media, Tassin-la-Demi-Lune (agence de publicité numérique)

Amoeba, Chassieu (industrie)

Artmarket.com, Saint-Romain-au-Mont-d'Or (base de données du marché de l'art)

bioMérieux, Marcy l'Etoile (diagnostic in vitro)

Boiron, Messimy (homéopathie)

Boostheat, Vénissieux (industrie)

Burelle, Lyon (holding financière)

Clasquin, Lyon (logistique)

Delta Drone, Dardilly (drones)

Erytech, Lyon (biotech)

Esker, Villeurbanne (éditeur de logiciels)

Fiducial, Lyon (fournituriste de bureau)

Genoway, Lyon (prestataire pour la recherche pharmaceutique)

GL Events, Lyon (évènementiel)

LDLC, Limonest (distribution spécialisée)

Installux, Saint-Bonnet-de-Mure (menuiserie)

Jaquet Metals, Villeurbanne (distribution d'aciers spéciaux)

Neolife, Champagne-au-Mont-d'Or (matériaux de construction)

OL Groupe, Décines-Charpieu (club de football professionnel)

Orapi, Vénissieux (détergents et lubrifiants industriels)

PCAS, Ecully (chimie de spécialité)

Gérard Perrier, Colombier-Saugnieu (maintenance industrielle)

Plastic Omnium, Lyon (équipementier automobile)

Poxel, Lyon (spécialiste du diabète, descendant de la Lyonnaise Industrielle Pharmaceutique, LIPHA)

Prismaflex, Haute-Rivoire (panneaux d'affichage et mobilier urbain)

SEB, Ecully (petit électroménager)

Saint Jean Groupe, Dardilly (agroalimentaire)

Spineway, Ecully (fabricant d'implants chirurgicaux)

Theranexux, Lyon (biotech)

Upergy, Champagne-au-Mont-d'Or (piles, accumulateurs et produits d'éclairage)

Visiativ, Charbonnières-les-Bains (éditeur et intégrateur de logiciels)

XPO Logistics, Lyon (transport, ex-Norbert Dentressangle)

Pour découvrir les entreprises de votre propre région, département ou ville, utilisez le localisateur BFM Bourse des entreprises cotées en France:

NB: Les données présentées s'entendent sauf erreur, omission ou mise à jour. L'utilisation du localisateur d'entreprises cotées de BFM Bourse n'implique aucune recommandation d'investissement. Il revient à chaque épargnant d'apprécier l'intérêt d'investir dans telle ou telle entreprise en fonction de sa situation personnelle et financière et de son profil de risque.