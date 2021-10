Ovhcloud : Quelles sont les entreprises cotées en Bourse dans la région Hauts-de-France?

(BFM Bourse) - Quelques jours après son introduction, le champion roubaisien des services d'informatique dématérialisée (ou cloud computing) pèse près de 4 milliards d'euros en Bourse. OVH devient ainsi la locomotive des principales entreprises cotées du département. Avec BFM Bourse, découvrez ces sociétés nordistes qui ont ouvert leur capital aux épargnants.

Et s'il était temps d'inventer l'investissement de proximité? Pour la première fois, BFM Bourse a développé un outil permettant aux épargnants de découvrir quelles sont les entreprises cotées dans sa ville, son département ou sa région d'origine. À l'occasion de l'étape inaugurale du "Tour de France de la reprise", pour lequel BFM Business délocalise toute la journée son antenne à Lille, voici un tour d'horizon des entreprises des Hauts-de-France cotées en Bourse.

Du fait de la présence des mines, des charbonnages et des usines textiles, et grâce à sa situation géographique au croisement de plusieurs grandes économies d'Europe, l'actuel territoire des Hauts-de-France -en particulier le département du Nord- a joué un rôle majeur dans l'histoire industrielle française. L'ex-Nord-Pas-de-Calais a été un terreau fertile à la création de dynasties d'entrepreneurs. Certains, comme les Mulliez (Auchan), sont certes connus pour leur propension à conserver strictement l'affaire entre des mains familiales. Mais d'autres célèbres entrepreneurs du Nord ont au contraire choisi d'ouvrir le capital de leur entreprise en la cotant en Bourse.

Damartex :

C'est notamment le cas de la famille Despature, issue de l'industrie lainière, à l'origine au XIXe siècle du groupe de textile devenu Damartex (marque Damart), dont le siège est toujours à Roubaix. À noter que cette famille est également actionnaire de Somfy, société issue d'une autre grande région industrielle française - la Savoie (Somfy et Damart ayant été scindés en 2002).

Bonduelle :

Installée à Villeneuve-d'Ascq, Bonduelle est pour sa part issue d'une entreprise fondée en 1853 par Louis-Antoine Bonduelle-Dalle et Louis Lesaffre-Roussel, à l'origine d'une distillerie baptisée "Lesaffre et Bonduelle, Alcools de l'Abbaye" située à Marquette-lez-Lille. C'est à partir de 1926 que les "Établissements Bonduelle" commencent réaliser des conserves, débutant par les petits pois, puis en multipliant les produits dans l'après-guerre. Bonduelle est entré en Bourse en 1998. La branche Lesaffre a été scindée dès le début du XXe siècle. Premier fournisseur mondial de levures (pour la panification et le brassage de la bière), Lesaffre n'est pas cotée, mais reste elle aussi résolument implantée dans sa région d'origine.

Hiolle Industries :

De création plus récente (1976) Hiolle Industries est également une société à forte coloration familiale. Historiquement basée à Prouvy, la firme développe une gamme de services à l’industrie, à l'origine exclusivement de la maintenance, et désormais de nombreuses autres activités industrielles liées au développement durable et au ferroviaire en particulier.

IRD :

Issu du monde des entrepreneurs des Hauts-de-France, le Groupe IRD est un acteur majeur du développement économique de la région. Conjuguant trois métiers – le capital investissement, l’immobilier d’entreprise et le conseil financier, l'entreprise a depuis sa création en 1990 accompagné 2623 entreprises (start-up et PME familiales, ETI ou grands groupes) sur l’ensemble de ses métiers. La firme de Marcq-en-Baroeul accompagne également l'association Entreprises et Cités pour financer des projets d’excellence de la région Hauts-de-France.

Acteos :

À Roubaix, Acteos est un éditeur et intégrateur de solutions de pilotage de la chaîne logistique. Ses experts métiers et techniques proposent à travers le monde leurs services pour accompagner les projets de ses clients depuis leur définition jusqu’au suivi de l’exploitation et au contrôle du retour sur investissement des solutions mises en place.

Generix :

Situé à Lesquin, Generix (ex-Genegos) propose une plateforme permettant de gérer et piloter l'ensemble des flux d'un écosystème économique et industriel. Le groupe, majoritairement détenu et dirigé par Jean-Charles Deconninck, distribue des solutions et des services de pilotage global de la chaîne logistique.

Genfit :

Issu du pôle de compétitivité Eurasanté, Genfit est une entreprise de biotechnologies qui se spécialise dans la recherche de traitements pour des maladies du foie sans solution thérapeutique satisfaisante à ce jour. La firme est depuis son origine installée à Loos, dans la banlieue de Lille.

BigBen Interactive

BigBen Interactive et sa société sœur Nacon opèrent dans le domaine du jeu vidéo. Le premier exerce son savoir-faire au travers d’une synergie d’activités stratégiques déployée sur les secteurs du gaming, du mobile et de l’audio. La seconde a été créée pour regrouper les actifs gaming du groupe. Elles sont situées à Fretin (Lesquin).

OVH :

Dernier à rejoindre le groupe des société du Nord cotées, le groupe OVH, fondé par Octave Klaba vient de lever au moins 350 millions d'euros lors de son introduction. Success story mémorable de ces dernières années, la société toujours majoritairement détenue par la famille Klaba (près de 70% du capital). Fondée en 1999, l'entreprise est devenue le premier fournisseur européen de services d'informatique dématérialisée, ou cloud computing. Mais avec une capitalisation de 4 milliards d'euros, c'est d'ores et déjà la plus importante société des Hauts-de-France.

DBT et Euromedis :

En dehors du département 59, le spécialiste de l’aménagement de systèmes de recharge pour véhicules électriques DBT à Brebières, dans le Pas-de-Calais, et le spécialiste de l'assistance médicale à domicile Euromedis, à Neuilly-sous-Clermont, dans l'Oise, complètent le peloton régional.

Pour découvrir les entreprises de votre propre région, département ou ville, utilisez le localisateur BFM Bourse des entreprises cotées en France:

NB: Les données présentées s'entendent sauf erreur, omission ou mise à jour. L'utilisation du localisateur d'entreprises cotées de BFM Bourse n'implique aucune recommandation d'investissement. Il revient à chaque épargnant d'apprécier l'intérêt d'investir dans telle ou telle entreprise en fonction de sa situation personnelle et financière et de son profil de risque.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse