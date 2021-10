Ovhcloud : Début de séance convaincant pour la première cotation d'OVH à Paris

(BFM Bourse) - Pour ses grands débuts sur le marché parisien ce vendredi, l'action OVH Cloud se traitait à proximité de son prix d'introduction fixé en bas de la fourchette initialement visée en début de matinée, avant de prendre de la hauteur.

Timides en début de matinée, les premiers pas boursiers d'OVH Cloud s'affermissent nettement en milieu de matinée, l'action du leader européen des services de "cloud computing" s'échangeant à 19,40 euros peu après 10h, soit en hausse de 4,9% par rapport au prix d'introduction fixé à 18,50 euros par action, soit la borne basse d'une fourchette indicative qui allait jusqu'à 20 euros. Cette hausse matinale lui confère une valorisation de 3,65 milliards d'euros. Le titre a même gagné jusqu'à près de 7% vers 9h45 à un pic de 19,75 euros, après une ouverture en légère progression (+2%) puis une brève bascule en territoire négatif dans la foulée.

Le groupe fondé par Octave Klaba avait annoncé la veille au soir le succès de son introduction sur le compartiment A (réservé aux plus grandes capitalisations) d'Euronext Paris. OVH Cloud levé 350 millions d'euros lors de cette opération via la vente d'actions nouvelles - un montant qui grimpe à 400 millions en comptant les actions existantes cédées par les fonds KKR et TowerBrook Capital Partners. À l'issue de celle-ci, le fondateur et sa famille resteront largement majoritaires, avec environ 70% du capital, tandis que les fonds d'investissement américains en détiendront chacun environ 8,4% - part pouvant tomber à 7,6% en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

À noter que ces premiers pas boursiers se déroulent dans des volumes de transactions conséquents, plus d'1,7 million de titres ayant déjà changé de mains vers 9h50, soit près de 1% du tour de table.

"Nous avons fait cette introduction là pour honorer tous ceux qui croient, comme nous, dans ce même rêve de construire une alternative européenne, un fournisseur de cloud, pour l'Europe", a déclaré Octave Klaba lors de la cérémonie d'ouverture chez Euronext, en présence du secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique, Cédric O. OVHcloud est souvent présenté par les responsables politiques français comme une alternative européenne aux géants américains qui dominent le secteur, comme Google, Amazon (AWS) ou Microsoft (Azure).

"C'est un grand jour pour la souveraineté française et européenne. On veut faire des champions ici", a ainsi annoncé Cédric O. "On a eu Believe il y a quelques semaines, maintenant on a OVH et on espère qu'on en aura beaucoup d’autres", a-t-il ajouté en référence à l'arrivée sur le marché des premiers membres du Next40, du nom du label créé en 2019 par le gouvernement français pour soutenir et promouvoir 40 jeunes entreprises françaises qu'il considère comme prometteuses et susceptibles de devenir des leaders technologiques.

