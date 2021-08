Vivendi : Le fonds de Bill Ackman détient désormais 10% du capital d'Universal Music

(BFM Bourse) - Vivendi a annoncé mardi la cession d'une participation supplémentaire de 2,9% dans sa filiale Universal Music Group (UMG) au fonds d'investissement Pershing Square, dirigé par le milliardaire américain William Ackman.

L'accord conclu le 10 août entre Vivendi et le fond d'investissement Pershing Square Capital pour la cession de 7,1% du capital de la pépite musicale Universal Music Group, prévoyait la possibilité pour le financier américain Bill Ackman d'acquérir 2,9% supplémentaires du capital du label d'ici au 9 septembre. C'est désormais chose faite, comme l'annonce le conglomérat tricolore de médias et de divertissements.

Le milliardaire américain va racheter, par l'intermédiaire du fonds qu'il dirige, cette participation pour un prix de 1,149 milliard de dollars (environ 970 millions d'euros), sur la base précédemment négociée d'une valorisation de 35 milliards de dollars pour UMG.

Pour rappel, Vivendi, Pershing Square Holdings et ses sociétés affiliées sont entrés en discussion le 4 juin dernier en vue de la cession de 10% du capital d’UMG détenus par Vivendi, avant la distribution de 60% d’UMG aux actionnaires de Vivendi et la cotation de la société prévue le 21 septembre 2021 à Amsterdam. Et face au refus des actionnaires de son SPAC (Pershing Square Tontine Holdings) de financer l'opération mi-juillet, Bill Ackman avait alors annoncé se substituer à celui-ci via son principal fonds d'investissement pour le rachat d'une part comprise entre 5 et 10% du capital d'Universal.

Vivendi au plus haut depuis 20 ans en Bourse

Outre Pershing Square, Vivendi a signé des accords pour céder une partie du capital (20%) de sa filiale au géant chinois Tencent. Parallèlement, le groupe contrôlé par l'homme d'affaires Vincent Bolloré entend distribuer via un dividende en nature 60% du capital de la pépite musicale.

Vers 9h40, le titre Vivendi réagit peu (-0,5% à 32,78 euros) et reste sur une robuste performance estivale (+15,5% sur un mois) qui l'a, pour rappel, récemment ramené à un plus haut de plus de 20 ans.

