Valneva : Le labo Valneva lance avec Pfizer l'étude de Phase 3 pour leur vaccin contre la maladie de Lyme

(BFM Bourse) - Le titre de la société de biotechnologie évolue sur les 10 euros alors que Valneva et son partenaire Pfizer ont annoncé lundi soir avoir lancé une étude clinique de phase 3 pour évaluer l'efficacité, l’innocuité et l'immunogénicité de leur candidat vaccin expérimental contre la maladie de Lyme, le VLA15.

Valneva se concentre sur le développement de ses autres candidats vaccins après la récente volte-face de la Commission européenne sur le nombre de doses commandées pour son vaccin contre le Covid-19.

La firme nantaise a annoncé lundi après-Bourse le lancement avec son partenaire Pfizer d'une étude clinique de Phase 3 (dernière étape des essais cliniques avant une éventuelle commercialisation) intitulée "Vaccine Against Lyme for Outdoor Recreationists (VALOR)" , pour évaluer l'efficacité, l’innocuité et l'immunogénicité de leur candidat vaccin expérimental contre la maladie de Lyme, VLA15. Vers 10h30, l'action enregistrait un gain de 2,50% à 10,27 euros après cette annonce.

L'étude de Phase 3 'VALOR', randomisée et contrôlée par placebo, devrait recruter environ 6.000 participants âgés de 5 ans et plus. Elle sera menée sur un maximum de 50 sites situés dans des régions où la maladie de Lyme est fortement endémique, notamment en Finlande, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et aux Etats-Unis. La maladie de Lyme est une infection systémique causée par une bactérie transmise à l'homme par les tiques. Elle est aujourd’hui considérée comme la maladie transmise par vecteur la plus commune de l’hémisphère nord. Bien que l'incidence réelle de cette maladie soit inconnue, elle toucherait environ 476.000 personnes par an aux Etats-Unis et 130.000 personnes par an en Europe.

Si l'étude de Phase 3 est finalisée avec succès, Pfizer pourrait soumettre une demande d’autorisation de mise sur le marché (« Biologics License Application », ou BLA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès de l'Agence européenne des médicaments en 2025.

Selon les termes de l'accord de collaboration entre Pfizer et Valneva signé en 2020, la société pharmaceutique américaine versera à la biotech française un paiement d'étape de 25 millions de dollars au début de l'étude de phase 3, soit environ 24,5 millions d'euros. En juin 2022, le géant pharmaceutique américain s'était porté acquéreur de 8,1% de la biotech française pour plus de 90 millions d'euros par le biais d'une augmentation de capital réservée. L'investissement de Pfizer dans le capital de Valneva était dédié au financement d'une partie de la contribution de la biotech à la phase 3 du programme de vaccin contre la maladie de Lyme (VLA15).

Le VLA15 est actuellement le seul vaccin expérimental en cours d'essais cliniques contre la maladie de Lyme. Ce vaccin a démontré une forte immunogénicité et un profil d'innocuité acceptable dans les études précliniques et cliniques conduites à ce jour, ont rappelé Valneva et Pfizer dans leur communiqué.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse