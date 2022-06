Unibail-rodamco-westfield : Un bail conclu avec Arkema à La Défense

(CercleFinance.com) - Arkema et Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annoncent avoir conclu un bail de neuf ans portant sur environ 25.000m2 représentant 80% de l'immeuble Lightwell à La Défense, où le chimiste installera son nouveau siège social fin 2024, avec près de 1200 salariés.



Bénéficiant d'une visibilité sur l'Esplanade de La Défense, Lightwell a été intégralement restructuré en faisant la part belle à l'économie circulaire avec par exemple un réemploi de l'ancienne façade en pierre dans des revêtements de sol.



Avec de hauts standards environnementaux, Lightwell a fait preuve d'une démarche bas carbone globale et s'inscrit dans le programme 'Better Places 2030' d'URW, qui s'engage à diviser de moitié son empreinte carbone d'ici 2030.



