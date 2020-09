Unibail-rodamco-westfield : Le géant de l'immobilier commercial URW va renforcer son bilan et limiter ses dividendes

(BFM Bourse) - Le premier groupe coté de l'immobilier commercial au monde plonge encore en Bourse après avoir dévoilé son plan "Reset" de 9 milliards d'euros visant à "renforcer son bilan et sa flexibilité financière". Celui-ci inclut notamment une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, une limitation des dividendes (en numéraire) et 4 milliards d'euros de cessions d'actifs d'ici fin 2021.

Annoncé mercredi soir mais attendu depuis plusieurs mois par le marché, le plan dévoilé par Unibail-Rodamco-Westfield est mal accueilli en Bourse. En cette année 2020 terrible pour les foncières, le titre URW affiche la pire performance au sein du baromètre parisien, avec un plongeon de 8,7% à 36,51 euros ce jeudi vers 10h45, un nouveau plancher historique et une (lourde) rechute après trois séances consécutives de hausse. Le groupe d'immobilier commercial abandonne ainsi près des trois quarts de sa valeur depuis le début de l'année (-74%) et pèse désormais tout juste 5 milliards d'euros. Dans le sillage de ce géant du secteur, les autres foncières cotées à Paris souffrent aussi, Klépierre lâchant 5,2% (plus mauvaise performance du SRD peu avant 10h15) quand Mercialys limite son recul à 1,4%.

Baptisé "Reset" comme pour dire qu'il faut faire table rase de 2020, le plan prévoit entre autres une augmentation de capital de 3,5 milliards d’euros, intégralement souscrite par un syndicat bancaire composé de Bank of America, BNP Paribas, Crédit agricole, Goldman Sachs, JP Morgan et Société générale et dont le produit sera consacré à la réduction de l’endettement. URW prévoit par ailleurs de réduire les dividendes versés en numéraires d’un milliard sur les deux prochaines années (sur la base des dividendes versés en 2020, soit environ 750 millions d'euros), une réduction supplémentaire de 800 millions de ses investissements et, enfin, des cessions d'actifs pour un montant total de quatre milliards d’ici fin 2021.

Priorité au désendettement

"La priorité immédiate d’URW, comme annoncé le 29 juillet, est le désendettement, principalement par le biais de cessions d’actifs”, a déclaré le directeur général, Christophe Cuvillier, cité dans un communiqué. “Mais étant donné les incertitudes autour de la durée de la pandémie de Covid-19 et de la reprise, nous avons décidé (...) de renforcer substantiellement notre bilan afin de maintenir une note de crédit "investment grade" (correspondent aux obligations émises par les emprunteurs qui reçoivent une note allant de AAA à BBB-, par opposition aux obligations dites "high yield", NDLR) solide et d’assurer notre flexibilité dans un monde imprévisible et qui requiert de l’agilité" ajoute le dirigeant.

Dans la foulée de ces annonces, Moody’s a d'ailleurs abaissé la note de crédit long terme du groupe d'un cran, d'A3 à Baa1, expliquant prendre ainsi en compte la perspective d’une augmentation de l’endettement et la dégradation des perspectives opérationnelles de la société comme du secteur.

Concernant l'endettement, le n°1 mondial de l'immobilier coté -qui revendique un portefeuille valorisé à plus de 60 milliards d’euros à fin juillet et qui exploite 89 centres commerciaux, principalement aux Etats-Unis et en Europe- a précisé qu'il entendait limiter le sien (l'endettement net) à moins de neuf fois son excédent brut d’exploitation (Ebitda). URW ajoute que l'intégralité de ses centres commerciaux ont désormais rouvert leurs portes, et que la baisse des ventes a été ramenée à 16% Europe sur le mois d'août (par rapport au même mois de l'année précédente), contre -21% en juillet et -33% en juin. Signe qu'Unibail entrevoit peut-être le bout du tunnel.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

