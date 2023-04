Thales : Validation de la SBTi des objectifs 2030

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'organisme indépendant Science Based Targets initiative (SBTi) a validé les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de Thales à horizon 2030.



Thales confirme ainsi ses engagements à horizon 2030 de réduire de 50.4% les émissions absolues de CO2 liées à ses procédés opérationnels (Scope 1) et à la consommation d'énergie du Groupe (Scope 2), par rapport à l'année de référence 2018 - un objectif aligné avec la trajectoire de 1,5°C, désignation la plus ambitieuse accordée par le SBTi.



Le groupe confirme également la réduction de 15% des émissions absolues de CO2 liées à sa chaîne d'approvisionnement et à l'utilisation des produits de Thales par ses clients (Scope 3), par rapport à l'année de référence 2018.



' Pour parvenir à nos objectifs, outre la sobriété et l'efficacité énergétique de nos opérations, nous accompagnons nos fournisseurs pour réduire leur empreinte carbone et nous participons à l'atteinte des objectifs climatiques de nos clients grâce à des solutions innovantes ' a déclaré Patrice Caine, Président-directeur Général de Thales.



