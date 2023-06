Thales : Va fournir deux radars GM400α à l'Estonie

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé hier que le Centre Estonien pour les Investissements dans la Défense (ECDI) lui avait commandé deux radars Ground Master 400 Alpha (GM400α) afin de renforcer les capacités de protection de l'espace aérien estonien.



Selon Thales, ce radar 3D offre des niveaux de performance 'parmi les plus élevés du marché' et 'change totalement la donne en termes de surveillance aérienne'.



Doté d'une architecture entièrement numérique, cet équipement est en mesure de poursuivre des menaces aériennes jusqu'à 515 km, avec des capacités supérieures de détection à basse altitude, y compris les drones évoluant à faible vitesse.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel