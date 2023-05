Thales : Une certification en cybersécurité automobile

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir été certifié, à la suite d'un audit indépendant, conforme à la norme de cybersécurité automobile ISO/SAE 21434, certification obligatoire dans 68 pays et faisant de lui un 'partenaire de confiance pour le marché automobile'.



'Les acteurs de l'industrie doivent se conformer à des réglementations strictes et, l'expertise cyber de Thales les aide à surveiller et à prévenir les cyber menaces, comme le piratage, le vol de données et l'altération de logiciels', explique le groupe d'électronique.



La norme ISO/SAE 21434 a été lancée par l'industrie automobile, en réponse à un nouveau règlement (n°155) relatif au système de gestion de la cybersécurité des véhicules, publié par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.