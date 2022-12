Thales : Un nouveau module biométrique pour les frontières

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mardi avoir renforcé son offre dans la gestion des frontières avec la commercialisation d'un nouveau module biométrique.



Ce module de haute précision - basée sur l'intelligence artificielle - permet d'identifier et d'enregistrer les voyageurs aux frontières pour le traitement des procédures d'immigration et de vérification.



Doté d'une caméra et d'un écran LCD haute résolution, ce dispositif permet de reconnaître l'iris et le visage des voyageurs préenregistrés à une distance allant de 0,5 à 1,5 mètre en deux secondes.



Il permet d'accélérer les opérations et de réduire les files d'attente dans les environnements ultra-sécurisés des points de contrôle frontalier tels que les aéroports et les ports maritimes.



Le module prend ainsi en charge l'enregistrement initial des voyageurs à leur arrivée et génère des contrôles biométriques rapides et précis à la sortie du territoire ou pour les vols internes.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.