Thales : Un expert technique a reçu le prix VinFuture

(CercleFinance.com) - Emmanuel Desurvire, Technical Fellow (expert technique) de Thales, a reçu le prestigieux prix VinFuture pour ses travaux sur l'amplification optique.



La Fondation décerne chaque année un grand prix de 3 millions de dollars pour récompenser une recherche scientifique de pointe, ainsi que trois prix spéciaux pour les femmes innovatrices, les innovateurs des pays en développement et les réalisations exceptionnelles dans des domaines émergents.



' La technologie d'amplification optique permet d'amplifier les signaux optiques sans qu'ils aient besoin d'être convertis en signaux électriques. Cela signifie qu'ils peuvent être envoyés sur des distances extrêmement longues, ce qui est vital pour le transfert des grands volumes de données qui sont au coeur de l'internet à haut débit que nous connaissons et utilisons aujourd'hui ' indique le groupe.



' Les recherches menées par Emmanuel Desurvire et ses collègues à TRT et dans l'ensemble du Groupe ne se limitent pas à l'amélioration de la transmission des données. Ils ont également apporté des contributions importantes à la sécurité de l'internet - un domaine dans lequel Thales joue un rôle de premier plan - notamment dans le domaine de la cryptographie post-quantique, une méthode de chiffrement alternative qui sécurisera l'internet du futur ' rajoute le groupe.



