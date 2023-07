Thales : Un accélérateur industriel chez Thales Alenia Space

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space a annoncé mardi s'être doté d'un accélérateur industriel visant à accueillir les jeunes sociétés prometteuses du secteur spatial.



L'entreprise conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%) indique que la structure vise à favoriser l'émergence des futurs acteurs du secteur spatial, en soutenant le développement de projets 'disruptifs'.



Basé à Toulouse et à Turin, le 'Space Business Catalyst' dispose d'espaces de 400 mètres carrés accueillant déjà une dizaine de startups et intrapreneurs provenant du monde entier, précise Thales Alenia Space.



