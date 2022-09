Thales : Système AVANT Up fourni à des avions Emirates

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales indique que 50 Airbus A350-900 commandés par Emirates, avions dont les livraisons devraient commencer en 2024, seront équipés de son dernier système de divertissement à bord AVANT Up, qui introduit de nombreuses innovations pour l'expérience passager.



'AVANT Up permettra à Emirates de disposer d'une solution de télévision en direct améliorée, et les passagers bénéficieront d'un plus grand choix de chaines et d'informations en direct, le tout en haute définition pendant leur vol', explique Thales.



Disposant d'écrans IFE 4K QLED HDR, contenant plus d'un milliard de couleurs, AVANT Up est également doté d'un système de charge rapide USB-C pour les appareils électroniques des passagers, et personnalise leur expérience de divertissement à bord.



