Thales : Succès d'essais en mer d'un drone de surface en UK

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce qu'un de ses drones de surface a 'franchi une étape majeure' lors d'une série d'essais drastiques conduits en mer pour la lutte anti-mine autonome, dans le cadre duprogramme franco-britannique MMCM (Maritime Mine Counter Measures)qui vise à offrir des capacités de déminage autonomes à la Royal Navy et à la Marine nationale.



Thales indique ainsi que son RNMBApolloa démontré que des drones de surface pilotés à distance peuvent être contrôlés par une équipe opérant depuis une station basée sur le littoral, en exécutant une série de tâches et en contrôlant la trajectoire et la position de l'engin avec des liaisons à faisceaux hertziens.



Il s'agit du premier agrément de ce type accordé par les autorités militaires britanniques, précise la société.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.