Thales : Signe un contrat pour le projet quantiques TeQuantS

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space et ses partenaires annoncent la signature d'un contrat avec l'ESA pour réaliser le projet de communications quantiques TeQuantS.



Ce projet vise à développer les technologies de communications quantiques entre l'espace et la Terre pour les applications de cyber sécurité et pour le développement du futur réseau Internet.



' L'emploi de satellites est actuellement considéré comme la meilleure option pour effectuer ces communications quantiques longues distances, les fibres optiques terrestres ne pouvant transmettre directement une information quantique qu'à environ 150 kilomètres ' indique le groupe.



' Nous sommes ravis de collaborer avec nos partenaires pour développer les technologies quantiques qui démontreront la capacité de créer un lien de communications quantique longue distance par satellite avec un objectif opérationnel, et qui contribueront à la souveraineté européenne dans ce domaine ', a déclaré Marc-Henri Serre, Vice -Président Exécutif des activités Télécommunications de Thales Alenia Space.



