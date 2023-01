Thales : Signe un contrat avec l'OCCAR pour le radars S1850M

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les ministères de la Défense français, italien et britannique ont renouvelé le contrat de Thales pour assurer la maintenance et le soutien des radars de recherche S1850M qui équipent actuellement leurs Marines respectives.



Le contrat a été signé par l'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) pour le compte des trois nations.



Le système S1850M est un radar 3D multifaisceaux qui assure une surveillance air et surface à longue distance, ainsi que la désignation d'objectifs. Ce radar qui s'inscrit dans le cadre du système de défense antimissiles balistiques, permet de poursuivre jusqu'à 1 000 objectifs aériens jusqu'à 400 km, y compris les cibles furtives évoluant dans des environnements à forte densité.



' Le radar de surveillance aérienne longue portée S1850M est un système dérivé du radar SMART L. Avec 26 unités vendues à ce jour aux principales Marines européennes, les systèmes SMART-L et S1850M sont devenus de facto le standard OTAN pour les radars navals à longue portée ' indique le groupe.



