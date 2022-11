Thales : Série d'accords avec la défense indonésienne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la première journée du salon IndoDefence 2022, Thales a signé une série d'accords PT Len Industri.



PT Len étant le chef de file de la holding du secteur de la défense indonésien, Thales s'estime 'particulièrement bien positionné' pour accompagner l'Indonésie dans la concrétisation de ses ambitions militaires.



La société a ainsi signé un contrat avec PT Len pour la rénovation des systèmes de mission intégrés de quatre corvettes Diponegoro. Ces navires, dont la livraison remonte au début des années 2000, seront prochainement rénovés avec un système de mission intégré, notamment le système de combat TACTICOS et la toute dernière technologie radar logicielle, capable de faire face aux plus hauts niveaux de menace.



Thales a également signé un protocole d'accord distinct avec PT Pal pour une collaboration future dans le domaine des systèmes de mission intégrés, des capteurs et des sous-systèmes associés pour le marché export indonésien.



Enfin, dans un autre protocole d'accord, PT Len et Thales annoncent leur intention de créer une joint-venture (JV) qui assurera dans un premier temps des services de maintenance, réparation et révision (MRO) pour les radars en service au sein de l'armée de l'air indonésienne.

La JV devrait être opérationnelle d'ici fin 2023.







