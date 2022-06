Thales : Sélectionné par Naver Cloud en Corée du Sud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mardi avoir été retenu afin d'aider le groupe technologique sud-coréen Naver à bâtir sa propre architecture de 'cloud' souverain.



L'entreprise française précise que le projet va être basé sur son module de sécurité matériel (HSM) Luna, qui permet de protéger les infrastructures cryptographiques.



Thales souligne que sa solution est conforme à diverses réglementations et normes internationales portant sur les environnements 'cloud' ainsi qu'aux algorithmes cryptographiques spécifiques à la Corée du Sud.



Thales a également annoncé ce mardi avoir assuré la livraison de son 1000ème radar de surveillance pour la sureté de l'espace aérien, ce qui permet au groupe français d'afficher la base installée la plus importante du monde dans le domaine.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.