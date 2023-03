Thales : S'associe pour la ponctualité du métro de New-York

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Metropolitan Transportation Authority (MTA) a octroyé à Crosstown Partners, consortium entre Thales et TC Electric (TCE), un contrat portant sur le déploiement du système de signalisation CBTC SelTrac, et la modernisation du système de signaux, des voies et des équipements.



Thales assurera en outre la maintenance du système dans le cadre d'un contrat de service de 25 ans.



La Crosstown Line, longue de 16 km, relie les arrondissements de Brooklyn et de Queens et dessert 21 stations. Avant la pandémie, elle transportait des dizaines de milliers de voyageurs par jour.



' Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec MTA et de lui faire bénéficier de notre technologie SelTrac ; pour les New-yorkais, elle se traduira par de meilleurs conditions de transport et un minimum de perturbations lors de son déploiement ', commente Alcino De Sousa, vice-président et directeur général, Signalisation ferroviaire urbaine, Thales.



