Thales : S'associe à LuxCarta dans la cartographie militaire

(CercleFinance.com) - Thales annonce s'associer à LuxCarta, entreprise spécialisée dans les produits géospatiaux dérivés de l'imagerie spatiale, afin de proposer des solutions de renseignement et de cartographie militaire optimisées grâce à l'Intelligence Artificielle (IA).



Cet accord va ainsi renforcer le partenariat informel déjà en place entre les deux sociétés depuis 2020.



Thales possède une expertise reconnue dans la production de cartes militaires et de renseignement avec une connaissance approfondie des référentiels techniques propres au secteur militaire.



'Pour le renseignement et la cartographie militaire, l'IA est utile en particulier pour la photo-interprétation. Elle détecte, interprète et numérise automatiquement les bâtiments, les réseaux routiers, les obstacles, les véhicules, etc. En automatisant certaines tâches répétitives, l'IA fait gagner du temps lors de la production de cartes et permet aux équipes de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée' précise Thales.



