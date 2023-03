Thales : Plus forte hausse du CAC, un analyste en renfort

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales affiche lundi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris, à la faveur d'un relèvement de recommandation sur le titre.



Vers 14h30, l'action de l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité prenait 3,2% et revenait ainsi à proximité immédiate de son plus haut historique de 135,5 euros.



Dans une note consacrée au secteur européen de la défense, JPMorgan indique avoir relevé sa recommandation sur le titre de 'neutre' à 'surpondérer' avec un objectif de cours maintenu à 160 euros.



Le bureau d'études - qui avait dégradé son conseil sur le titre en novembre dernier - estime qu'après une sous-performance de l'ordre de 10% par rapport au reste du secteur depuis le début de l'année, le titre est redevenu 'plus attractif'.



Il souligne par ailleurs que le projet d'augmenter le budget de l'Armée française annoncé en janvier dernier par le président Macron (+7% annuels prévus en moyenne sur la période 2024-2030) confère à Thales une visibilité 'sans précédent' sur sa croissance à long terme.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.