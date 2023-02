Thales : Plus de 12000 recrutements prévus en 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce prévoir de recruter plus de 12000 collaborateurs en 2023, de façon à soutenir sa forte dynamique de croissance dans ses trois secteurs d'activité que sont l'aérospatial, la défense-sécurité et l'identité-sécurité numérique.



Ces perspectives d'embauches font suite à un nombre record de 11500 recrutements en 2022, en augmentation de 50% par rapport à 2021, et à huit années consécutives (de 2015 à 2022) pendant lesquelles Thales a embauché au moins 5000 personnes par an.



Le groupe d'électronique prévoit notamment 5500 recrutements en France, 1050 au Royaume-Uni, 600 en Australie, 550 en Inde et 540 aux Etats-Unis. Thales recrutera des profils variés, à la fois en R&D (40% des embauches) et dans l'industrie (20%).



Par ailleurs, il accorde une attention particulière au recrutement d'apprentis et de stagiaires, notamment en France, où il va embaucher en 2023 près de 4000 étudiants, en plus des 5500 embauches prévues dans l'Hexagone.



