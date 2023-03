Thales : Oddo maintient sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo reste Neutre et conserve son objectif de cours de 134E sur le titre Thales.



Si Thales a publié des résultats ' solides ' pour 2022 (L'EBIT s'élève à 1 935 ME pour un chiffre d'affaires de 17 569 ME en hausse de 5,5%), Oddo regrette des prévisions pour l'exercice 2023 ' quelque peu décevantes '.



Surtout, note l'analyste, Thales a terminé l'année 2022 avec une prise de commandes de 23 551 millions d'euros avec 13 contrats de plus de 100 millions d'euros signés au cours du seul quatrième trimestre. ' La visibilité est donc particulièrement bonne avec un carnet de commandes de 41 milliards d'euros, ce qui équivaut à environ 28 mois de ventes '.



' A première vue, nous ne voyons qu'un potentiel de révision marginale à la hausse des estimations de BPA pour l'exercice 2023, principalement en raison d'une position de trésorerie nette plus élevée ', continue l'analyste.



