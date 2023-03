Thales : Oddo ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note neutre sur le titre Thales avec un objectif de cours relevé de 134 à 137 euros.



Selon l'analyste, la valorisation du titre est juste et reflète les risques qui pèsent sur la croissance.



Pour Oddo, les problématiques de supply chain - que le management voit perdurer tout au long de l'année et de recrutements (même si la société dégage un certain optimisme dans sa capacité à embaucher 12 000 personnes) ainsi que l'environnement macro limiteront le potentiel de croissance en 2023.



Le broker table néanmoins sur une croissance organique de 6,9% en 2023 , dans le haut de fourchette de la guidance (de 4% à 7%) portée par la reprise de l'avionique et du spatial.



Dans ce contexte, Oddo a marginalement relevé ses estimations (+0.6%/0.4%/0.4% respectivement pour les BPA 2023/24/25) essentiellement pour refléter les conséquences de la meilleure génération de FCF et du redressement des taux d'intérêts sur les produits financiers.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.