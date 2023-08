Thales : Maintient en condition les frégates de Naval Group

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales fait savoir que le contrat de Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) des frégates multimissions (FREMM) de la Marine nationale que lui a confié Naval Group est entré en vigueur pour une durée de 7 ans.



Ce contrat vise à assurer la disponibilité à la mer des huit frégates multimissions de la Marine nationale basées à Brest et à Toulon, en assurant la disponibilité opérationnelle des différents équipements Thales présents à bord des FREMM de manière pérenne.



Un dispositif intégré d'expertises entre Naval Group et Thales est mis en place afin d'accélérer le diagnostic des faits techniques et leurs résolutions et ainsi d'assurer le maintien opérationnel des FREMM.



'​ Ce contrat démontre une nouvelle fois la confiance accordée à Thales par la Marine nationale et Naval Group pour assurer un soutien de proximité sur la durée, des équipements stratégiques de la puissance navale française', a commenté​ Philippe Duhamel, EVP Defence Mission Systems, Thales



