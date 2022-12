Thales : Lance une carte de paiement qui parle

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales a développé, en collaboration avec son partenaire Handsome, une solution visant à protéger les personnes déficientes visuelles des fraudes ou des erreurs commises au moment de payer un achat.



Grâce à la 'Voice Payment Card' de Thales - la carte de paiement qui parle - les personnes atteintes de cécité ou de déficience visuelle bénéficieront d'une expérience de paiement sûre et autonome lors de leurs achats quotidiens.



Cette carte connectée ' chuchote ', via un téléphone, chaque étape d'une transaction à l'oreille de son propriétaire avant la validation finale du montant. Une innovation désormais certifiée par Visa et Mastercard.



Convaincues de l'intérêt de cette solution unique, plusieurs banques prévoient prochainement de la commercialiser.



' Nous nous réjouissons de la contribution de nos innovations à l'élaboration de solutions de paiement plus durables et responsables ', déclare Bertrand Knopf, vice-président des solutions bancaires et de paiement chez Thales.



