Thales : JPMorgan ramène son opinion à 'neutre'

(CercleFinance.com) - JPMorgan a ramené lundi sa recommandation sur le titre Thales de 'surpondérer' à 'neutre' avec un objectif de cours laissé inchangé à 160 euros.



S'il estime que l'électronicien français - qu'il reconnaît être comme 'très bien géré' - est à même de profiter de la tendance au redressement des dépenses militaires en Europe, l'intermédiaire note que son cours de Bourse a grimpé de 72% cette année, alors que les estimations du marché pour 2023 et 2024 n'ont été relevées que de 7% dans l'intervalle.



Un constant qui conduit l'analyste, dans une étude consacrée au secteur, à désormais privilégier d'autres valeurs de la défense, telles que l'allemand Rheinmetall.



JPMorgan estime par ailleurs que Thales va devoir apporter quelques éclaircissements concernant la récente dégradation des résultats de sa branche aéronautique, même s'il fait remarquer que cet affaiblissement a été compensé par les bonnes performances des métiers de sécurité et d'identité numérique.



