Thales : Jefferies dégrade sa recommandation à 'neutre'

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé mardi avoir dégradé sa recommandation sur Thales, ramenée de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 140 à 135 euros.



Après un bond de 59% l'an dernier, qui en a fait la meilleure performance du CAC 40 en 2022, le processus de revalorisation du titre est désormais achevé, juge le broker dans une note consacrée à l'aéronautique.



Jefferies explique d'ailleurs n'attendre qu'une croissance organique de 5,5% de la part de l'équipementier français en 2023, à comparer avec +6% sur l'exercice écoulé.



Le courtier ajoute par ailleurs avoir revu à la baisse ses prévisions sur le groupe pour cette année en raison des pénuries de composants dans l'industrie aéronautique et des pressions récessionnistes susceptibles d'affecter son activité de cartes SIM.



Si le marché des pièces détachées devrait, quant à lui, bénéficier de la reprise du trafic aérien et de la fermeté des prix de vente, Jefferies fait remarquer que le titre Thales se négocie aujourd'hui sur la base d'une prime de 12% par rapport à sa moyenne historique, un niveau qu'il estime justifié au vu de la résistance du groupe, mais suffisant au regard du contexte économique actuel.



