Thales : Exercice de cybersécurité sur un satellite de l'ESA

(CercleFinance.com) - Pour la troisième édition de CYSAT, l'événement européen entièrement dédié à la cybersécurité pour l'industrie spatiale, l'Agence spatiale européenne (ESA) a mis en place un banc d'essai satellitaire.



L'équipe de cybersécurité de Thales a relevé le défi en identifiant les vulnérabilités qui permettraient à des acteurs malveillants de perturber le fonctionnement d'un satellite de l'ESA.



L'objectif était de simuler des tentatives de prise de contrôle d'OPS-SAT, un nanosatellite utilisé par l'agence à des fins de démonstration.



' Les résultats de l'exercice de piratage du satellite, le premier du genre au monde, seront utilisés pour renforcer la sécurité du satellite et de ses applications embarquées. Cela peut contribuer à améliorer la cyber-résilience des systèmes spatiaux, à protéger les données sensibles et à favoriser le succès à long terme des programmes spatiaux ' .



