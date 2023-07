Thales : Euclid mobilise plusieurs agences spatiales

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce le lancement réussi du satellite scientifique européen Euclid. Thales Alenia Space est le maître d'oeuvre du satellite.



La mission Euclid de l'Agence spatiale européenne (ESA) étudiera l'énergie et la matière noires pour mieux comprendre l'origine de l'expansion accélérée de l'Univers.



Euclid mobilise plusieurs agences spatiales nationales, dont les agences française (CNES), italienne (ASI) et britannique (UKSA). Il a été lancé à bord d'un lanceur Falcon 9 de SpaceX depuis Cape Canaveral, en Floride.



' Au cours de sa mission de six ans, le satellite Euclid cartographiera la toile cosmique de l'Univers à plus de 10 milliards d'années-lumière. Il révélera l'histoire de son expansion et la croissance de sa structure au cours des trois derniers quarts de son histoire ' indique le groupe.



