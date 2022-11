Thales : Étude pour l'installation de data centers en orbite

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a été sélectionnée par la Commission européenne pour mener l'étude de faisabilité ASCEND portant sur l'installation de data centers en orbite.



Ces installations des stations de data centers en orbite seront alimentées par des centrales solaires de plusieurs centaines de megawatts.



' Ce projet pourrait contribuer à l'objectif Green Deal de neutralité carbone d'ici 2050 et constituerait un développement sans précédent de l'écosystème du spatial et du digital européen ' indique Thales.



Le premier objectif de l'étude sera de montrer que les émissions carbone associées aux phases de production et de lancement de telles infrastructures spatiales seront nettement inférieures aux émissions que produiraient les data centers en restant au sol.



Son deuxième objectif sera de prouver qu'il est possible de développer la solution de lancement requise, et d'assurer le déploiement et l'opérabilité de ces data centers spatiaux, en utilisant des technologies d'opérations robotisées d'assistance en orbite actuellement développées en Europe.



' Limiter l'impact énergétique et environnemental des data centers permettrait d'envisager des investissements importants dans le cadre du Green Deal Européen, et justifierait le développement d'un lanceur vert, lourd et réutilisable ' rajoute le groupe.





