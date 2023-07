Thales : En négociations pour acquérir Cobham AeroComms

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir Cobham Aerospace Communications, fournisseur de systèmes de communications avancés, innovants et ultra-fiables, permettant des communications de sécurité pour les cockpits.



L'entreprise emploie environ 690 collaborateurs, dont environ 190 ingénieurs, et opère en France, en Afrique du Sud, an Amérique du Nord et au Danemark. Elle devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 200 millions de dollars en 2023.



Avec ce projet d'acquisition pour 1,1 milliard de dollars, Thales entend poursuivre le renforcement de son portefeuille avionique. Dès la première année après l'acquisition, avant prise en compte des synergies, cette transaction sera relutive sur son BNPA.



La finalisation du projet d'acquisition est anticipée au cours du premier semestre 2024, après consultation des organisations représentatives du personnel, approbation des autorités antitrust et obtention des autorisations réglementaires usuelles.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.