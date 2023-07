Thales : Dans le vert avec des propos de broker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales gagne plus de 1% et surperforme la tendance à Paris, sur fond de propos positifs de Bank of America qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un nouvel objectif de cours de 168 euros et des estimations 2024-25 rehaussées de 3,7 à 4,6% pour le groupe.



Revenant sur le protocole d'accord pour acquérir Cobham Aerospace Communications pour 1,1 milliard de dollars annoncé la veille, le broker déclare y voir 'une bonne utilisation du capital' de la part du groupe français.



'Nous pensons que Thales est bien positionné pour croître, à une valorisation attrayante d'environ 10 fois en termes de ratio EV/EBIT pour 2024 et de 8,5 fois pour 2025', ajoute le broker dans sa note de recherche.



