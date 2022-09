Thales : Contrat pour un nouveau satellite avec KT SAT

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%) annonce avoir signé avec KT SAT, principal opérateur de communication par satellite de Corée du Sud, le contrat de fabrication du satellite de télécommunications Koreasat 6A.



Positionné sur 116° Est en orbite géostationnaire, ce nouveau satellite remplacera l'actuel Koreasat 6 et fournira des services fixes et de radiodiffusion par satellite à la Corée du Sud. Livrable au quatrième trimestre 2024, il est conçu pour une durée de vie de 15 ans.



Thales Alenia Space est chargé de concevoir, fabriquer, tester et livrer au sol le satellite, puis de réaliser la mise à poste et les tests en orbite. De plus, il assurera la formation et le soutien des ingénieurs du client, ainsi qu'une assistance opérationnelle durant la vie du satellite.



