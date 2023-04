Thales : Contrat auprès de l'agence spatiale italienne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce avoir remporté un contrat auprès de l'agence spatiale italienne (ASI), pour mener à bien le développement du programme Space Factory 4.0.



Ce programme doit permettre d'offrir les moyens et les outils pour produire une large gamme de satellites, allant de grandes infrastructures pesant des centaines de kilogrammes à des satellites de quelques dizaines de kilogrammes produits en grande quantité pour les nouvelles configurations des constellations.



Les usines Space Factory 4.0 seront implantées dans les régions italiennes du Piémont, du Latium, de la Campanie ainsi que des Pouilles et de la Toscane, et seront interconnectées à toute la supply chain.



Thales Alenia Space dirigera un consortium comprenant les sociétés Argotec, CIRA et Sitael pour développer un système interconnecté pour ses usines réparties à travers toute l'Italie, en vue d'un début d'exploitation en 2026.



