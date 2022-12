Thales : Choisi pour produire un lot de missiles anti-chars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce que son site de Belfast a reçu un contrat pour produire un nouveau lot de missiles anti-chars Saab NLAW (Next generation Light Anti-tank Weapon) destinés aux forces armées britanniques.



'Les missiles du système anti-chars de Saab sont tirés depuis l'épaule du soldat pour atteindre le haut du char ciblé. Ce système combine la simplicité d'une arme légère anti-blindés et les avantages qu'offrent les systèmes de missiles guidés opérés par des troupes', indique Thales qui précise que le système permet à un seul soldat de neutraliser un char de combat moderne, avec une portée allant de 20 à 800 mètres.



Comptant parmi les leaders mondiaux du développement et de la production d'effecteurs complexes, Thales à Belfast assure depuis 2008 l'assemblage final des systèmes NLAW pour le compte de Saab.



Aux termes de ce contrat, plusieurs milliers d'unités seront livrées aux forces armées britanniques au cours de la période 2023-2026.





