Thales : 500e VBMR Griffon livré à la DGA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexter, Arquus et Thales annoncent avoir présenté le 500e véhicule blindé multi-rôles (VBMR) Griffon et le 50e engin blindé de reconnaissance et de combat (EBRC) Jaguar à la Direction générale de l'armement (DGA), dans le cadre du programme Scorpion.



Les trois industriels, réunis au sein du groupement momentané d'entreprises (GME) engin blindé multi-rôles (EBMR), tiennent ainsi leurs objectifs contractuels dans le cadre du marché EBMR qui prévoit un total de 1872 Griffon et 300 Jaguar en service.



Thales fournit des systèmes électroniques embarqués permettant la mise en réseau et la valorisation des données pour l'engagement collaboratif des plateformes. Par ailleurs, il est responsable de la charge utile et des radars du véhicule d'observation de l'artillerie (VOA).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.