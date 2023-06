Tesla inc. : Tesla a finalement stoppé son impressionnante envolée à Wall Street

(BFM Bourse) - Le constructeur automobile a signé un enchaînement spectaculaire qui a pris fin lors de la séance de mercredi. Ce rallye avait été propulsé par sa décision d'ouvrir son réseau de superchargeurs électriques à Ford et General Motors.

Si Nvidia enchaîne les hausses à New York, avec une progression de 190% depuis le début de l'année, la précédente "nouvelle superstar" de Wall Street, Tesla, n'est pas en reste. Sur l'ensemble de 2023, Tesla voit son cours doubler, refaisant une grande partie de sa lourde chute boursière de l'an passé.

Surtout, le constructeur automobile spécialiste des véhicules électriques a récemment signé une impressionnante série. Selon les données d'Investing.com, le groupe dirigé par Elon Musk a connu 13 séances consécutives dans le vert, du 25 mai au 13 juin inclus. Ce qui a permis à son action de prendre sur cette période 41%. La bonne série s'est arrêtée mercredi avec un repli de 0,7% et le titre perd encore 1,2% ce jeudi, pénalisé par les annonces de la Fed.

Cette impressionnante hausse a été en grande partie alimentée par les annonces d'ouverture de son système de superchargeurs pour véhicules électriques à Ford, annonce survenue fin mai, et General Motors, la semaine dernière. Les deux constructeurs américains auront ainsi accès au réseau de stations "superchargers" de Tesla en 2024.

Subventions et revenus supplémentaires

Evidemment Tesla n'a pas pris cette décision par simple altruisme. "Tesla a une incitation financière à embarquer d'autres véhicules électriques [que ses propres modèles, NDLR], car le gouvernement américain exige que les chargeurs de véhicules électriques collaborent avec plus d'un constructeur afin d'avoir accès au financement de 7,5 milliards de dollars pour l'infrastructure de recharge des véhicules électriques", a expliqué la banque UBS dans une récente note.

"Pour Tesla, l'entreprise possède actuellement l'un des plus grands réseaux de recharge au monde (avec plus de 40.000 points de recharge) et cela pourrait devenir une petite source de revenus supplémentaire dans les endroits où les taux d'utilisation sont encore faibles", souligne également la banque suisse.

Dan Ives, analyste phare du secteur technologique de Wedbush, a par ailleurs relevé, fin mai, de 215 à 300 dollars son objectif de cours sur Tesla. L'intermédiaire financier a estimé que le groupe automobile disposait de nombreux atouts dont "son écosystème de batteries inégalé". "Musk et Tesla jouent aux échecs tandis que les autres constructeurs automobiles jouent aux dames dans ce raz-de-marée vert des véhicules électriques", relevait-il.

Sur la chaîne CNBC, l'analyste a également estimé que l'ouverture de son réseau de superchargeurs à General Motors et Ford pourrait in fine générer 3 milliards à 4 milliards de dollars de revenus supplémentaires par an pour Tesla .

Citée par Fortune, la banque d'investissement Piper Sandler possède des prévisions similaires, considérant que Tesla pourrait ajouter 3 milliards de dollars de revenus d'ici à 2030 et 5,4 milliards de dollars d'ici à 2032 via l'ouverture de ses "superchargers" à des automobiles autres que des Tesla.

Investing.com a par ailleurs rappelé les déclarations très optimistes de Cathie Wood, la célèbre directrice générale d'Ark Invest. Cette dernière avait à plusieurs reprises estimé que l'action Tesla pourrait tutoyer les 2000 dollars (contre 256 dollars actuellement) d'ici 2027 grâce surtout à l'essor des robotaxis.

A toutes fins utiles, rappelons que Cathie Wood était sortie de Nvidia en janvier, soldant sa position sur l'action en janvier. Par la suite le titre a plus que doublé, ce qui avait amené Cathie Wood – pas forcément bonne joueuse sur ce coup - à juger sur Twitter, fin mai, que le titre était devenu beaucoup trop cher. La gérante d'actifs assurait que d'autres actions bénéficieraient largement du boom de l'IA en particulier…Tesla, évidemment.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse