Stmicroelectronics : Lance plusieurs nouvelles séries

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce aujourd'hui le lancement de plusieurs nouvelles séries, dont ses microcontrôleurs (MCU) STM32H5 'orientés vers la performance et dotés d'une sécurité de pointe'.



Cette série, comprend le coeur de microcontrôleur embarqué Cortex-M33 d'Arm, cadencé à 250 MHz et le STM32Trust TEE Secure Manager qui simplifie le renforcement de la sécurité.



Également, STMicroelectronics lance ses derniers microprocesseurs (MPU) STM32.



Les MPU STM32MP13 s'attaquent à des applications qui défient les microcontrôleurs embarqués traditionnels, 'en combinant des performances accrues, une architecture riche en sécurité et une efficacité énergétique dans de nouveaux dispositifs monocoeurs à faible coût'.



Ce même jour, STMicro a également dévoilé ses microcontrôleurs sans fil STM32WBA52 avec sécurité SESIP3, conçus pour les appareils IoT.



