Stmicroelectronics : Les prévisions d'un analyste pour le 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Oddo BHF anticipe ainsi pour le premier trimestre, un CA de 4,2 milliards de dollars, soit une baisse de 5% en rythme séquentiel, une marge brute de 48%, en légère hausse par rapport au trimestre précédent (47,5%) et un BPA de 1,01 dollar.



'La zone de risque de cette publication est l'absence probable de relèvement de guidance. Elle pourrait être mal interprétée par une partie du marché, notamment après une performance boursière de 30% depuis le début de l'année', prévient-il toutefois.



Jugeant le titre 'très bon marché', Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 58 euros sur le titre, avant une publication trimestrielle, jeudi matin, qu'il attend 'en ligne avec les attentes'.



