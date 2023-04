Stmicroelectronics : Hausse de 40% du résultat net trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics indique avoir enregistré un résultat net en croissance de 39,8% en rythme annuel à 1,04 milliard de dollars, soit 1,10 dollar par action, et une marge d'exploitation améliorée de 3,6 points à 28,3%, au titre des trois premiers mois de 2023.



Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs a réalisé un chiffre d'affaires net en augmentation de 19,8% à 4,25 milliards de dollars, avec une marge brute accrue de trois points à 49,7%, essentiellement en raison du mix produits.



Au point médian, STMicroelectronics vise pour le deuxième trimestre, un chiffre d'affaires net de 4,28 milliards de dollars, en hausse de 11,5% en variation annuelle, et une marge brute qui devrait ressortir à environ 49%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.