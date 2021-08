Societe generale : Le titre avance après les 'stress tests'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Toutes les grandes banques françaises, dont la Société Générale, progressaient en Bourse ce lundi suite à la parution, vendredi soir, des résultats des derniers tests de résistance menés par la Banque centrale européenne (BCE).



A 11h15, le titre Société Générale progressait de plus de 1% dans un indice CAC 40 en hausse de 0,8%. Crédit Agricole grimpe pour sa part de 1,3%, tandis que BNP Paribas avance de 0,5%.



Au niveau européen, l'indice STOXX 600 du secteur bancaire du continent affiche un gain de près de 1%.



En ce qui concerne la Société Générale, son ratio CET1 final est ressorti à 7,5% dans le cadre du scénario défavorable sur trois ans retenu par la BCE, contre un point de départ établi à 13,2% fin 2020.



Les 'stress tests' de la BCE n'ont pas été sanctionnés par une réussite ou un échec, et aucun seuil n'a été établi pour évaluer les banques, la BCE y voyant plutôt un élément de 'dialogue prudentiel'.



De manière générale, les responsables de la supervision estiment toutefois que les tests ont montré la capacité des banques de la zone euro à faire face à un scénario macroéconomique dégradé.



D'après la BCE, le ratio de fonds propres de base (Common Equity Tier 1, CET1) des 89 banques soumises aux tests se contracterait en moyenne de 5,2 points, de 15,1% à 9,9%, en cas de des conditions macroéconomiques dégradées sur une période de tensions de trois ans.



