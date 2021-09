Societe generale : En hausse après une analyse favorable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 1,2% à la Bourse de Paris après l'analyse positive de Jefferies. Le bureau d'études réitère sa recommandation 'achat' sur Société Générale avec un objectif de cours rehaussé de 35 à 37 euros, dans une note favorable à la banque française ainsi qu'à BNP Paribas et à Crédit Agricole, elles-aussi conseillées à 'achat' avec des cibles relevées.



'Société Générale est la carte pour jouer les thématiques valeur, restructuration et reprise, avec des relèvements de consensus supplémentaires en raison des réductions de coûts en cours, et un niveau de valorisation particulièrement déprimé', estime le broker.



Plus largement, pour les trois banques, Jefferies considère que les niveaux d'activité demeurent favorables, que les retours de capitaux sont proches et ne seront pas ponctuels, et que les valorisations restent attrayantes.



