Societe generale : Deutsche Bank dégrade son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a dégradé mardi sa recommandation sur le titre Société Générale, ramenée de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 37 à 33 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier recommande aux investisseurs de faire preuve de 'patience' avant une année 2023 s'annonçant comme un exercice de 'transition'.



'Nous voyons plus de vents contraires que de vents porteurs à court terme pour SocGen, tout particulièrement dans la banque de détail en France qui devrait subir une pression plus marquée qu'initialement envisagé', explique l'analyste dans son étude.



'Parallèlement, les revenus tirés de l'activité de marchés devraient se normaliser après deux ans et demi de performances solides, tandis qu'il est difficile d'imaginer une amélioration des performances dans le financement automobile après un exercice 2022 époustouflant', ajoute-t-il.



Deutsche Bank dit en revanche envisager une amélioration des performances à compter de 2024 et juge le groupe bancaire français en mesure d'atteindre ses objectifs à moyen terme.



L'analyste affichant également un conseil 'conserver' sur Crédit Agricole, BNP Paribas est désormais la seule valeur bancaire française qu'il recommande à l'achat.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.