Societe generale : BofA relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Bank of America a réitéré jeudi son opinion 'neutre' sur Société Générale, tout en relevant son objectif de cours sur le titre de 27 à 28 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier indique avoir revu à la hausse de 5% ses prévisions de bénéfice net à horizon 2024 et 2025, saluant l'amélioration 'encourageante' du profil de risque du groupe bancaire français.



BofA fait remarquer que les efforts stratégiques entrepris par la direction afin de diversifier les revenus de l'établissement commencent à porter leurs fruits en soutenant la rentabilité.



L'analyste souligne que le rapprochement entre ALD et LeasePlan avance, au même titre que les fusions entre les réseaux SG et Crédit du Nord et Boursomara et ING Direct France, qui devrait doper la croissance et générer des efficiences en matière de coûts.



L'intermédiaire fait toutefois valoir que peu de bonnes surprises sont à envisager au niveau de la rémunération des actionnaires, sachant que SocGen doit reconstituer ses réserves de capital au sens des exigences 'CET1'.



Dans son étude, BofA dit toutefois préférer le titre BNP Paribas, qui affiche selon lui un rendement des fonds propres (ROTE) et du dividende bien supérieurs pour un niveau de valorisation proche.



