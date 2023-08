Societe generale : Minées par la taxe surprise en Italie et la dégradation de Moody's, les banques européennes reculent

(BFM Bourse) - Les établissements bancaires européens reculent en Bourse ce mardi, après la dégradation de la note de Moody's sur plusieurs banques américaines. Le secteur est aussi malmené par l'annonce surprise du gouvernement de Giorgia Meloni sur une taxe sur "les superprofits" réalisés par les banques italiennes.

Les séances se suivent mais ne se ressemblent pas pour le secteur bancaire européen. En vue après une saison des résultats convaincante, les établissements financiers du Vieux continent se retrouvent cette fois-ci une nouvelle fois dans le viseur des marchés. Et ce climat de défiance trouve son origine dans une actualité chargée sur le secteur.

Lundi soir, Moody's a décidé de dégrader la note de plusieurs établissements bancaires américains. L'agence de notation a également prévenu qu'elle avait placé six autres grandes banques sous revue pour une éventuelle dégradation, dont les établissements Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street et Truist Financial. Moody's a aussi dégradé la perspective de "stable" à "négative" des notes de 11 banques telles que Capital One, Citizens Financial et Fifth Third Bancorp.

"Les résultats du deuxième trimestre de nombreuses banques ont montré des pressions croissantes sur la rentabilité qui réduiront leur capacité à générer du capital interne", a expliqué l'agence de notation dans sa note.

La décision de Moody's de dégrader la note de plusieurs établissements bancaires américains ravive les craintes sur la solidité du secteur outre-Atlantique, après la faillite retentissante de la Silicon Valley Bank en mars dernier.

Une taxe sur les "superprofits" en Italie

Encore une fois, les agences de notation donnent le "la" sur les places boursières, une semaine jour pour jour après la dégradation de la note souveraine américaine par Fitch. Une décision qui avait alors provoqué un regain de tensions sur le compartiment obligataire, et par ricochet sur les indices boursiers. Dont le CAC 40 qui avait cédé 1,26% mardi dernier.

L'indice sectoriel Stoxx 600 Banks cède 1,60% vers 10h20. Les banques françaises accusent les plus fortes baisses du CAC 40 : Crédit Agricole perd 2% - avec un pointe à -3,1%, BNP Paribas redonne 1,5% et Société Générale 1,15% A Francfort, Deutsche Bank perd 2,2%.

Mais ce sont les établissements italiens qui souffrent le plus ce mardi après la décision surprise du gouvernement de Giorgia Meloni d'appliquer une taxe de 40% sur leurs "superprofits". Les bénéfices des banques italiennes ont nettement bondi au premier semestre, portés par les multiples hausses des taux d’intérêt.

Cette taxe viendra financer les réductions d'impôts, annoncées par le gouvernement italien et soutenir la production de prêts hypothécaires pour les nouveaux propriétaires. Bper Banca lâche 8%, Finecobank rend 7,5%, Intesa Sanpaolo -7,4%, Monte dei Paschi di Siena (Mps) -7,3%, vers 10h20 à Milan.

La taxe sur les surprofits des banques, qui devra être réglée d'ici juin 2024, concernera les exercices comptables de 2022 et 2023, selon de sources gouvernementales citées par l'AFP.

"L'impact potentiel n'est pas encore clair" avance KBW dans sa note sectorielle. Le bureau d'études cite toutefois Milano Finanza qui avance que cette taxe pourrait rapporter environ 3 milliards d'euros, et que ce prélèvement ne serait pas déductible des impôts, selon des informations de Il Sole citées aussi par KBW.

"L'impôt sur les bénéfices exceptionnels serait appliqué aux banques et non aux gestionnaires d'actifs et aux courtiers", indique le bureau d'études qui s'attend à ce que les banques Fineco, Banca Mediolanum et Banca Generali soient concernées par cette taxe.

