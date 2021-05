Societe generale : Les bénéfices de Société Générale dépassent leur niveau d'avant-crise

(BFM Bourse) - Le titre Société Générale bondit en réaction à la publication trimestrielle de la banque, qui ressort légèrement meilleure que celle du premier trimestre... 2019, porté par le rebond de ses activités de marché et la baisse du coût du risque.

Au sein d'un compartiment bancaire à la traîne par rapport au reste du CAC 40, Société Générale comble enfin une partie de l'énorme "gap" subi en mars 2020 grâce à ses solides résultats du premier trimestre 2021. En hausse de 5,6% à 24,95 euros vers 9h45, l'action du groupe évolue à un niveau plus observé depuis le 2 mars 2020, encore relativement éloigné toutefois de celui auquel elle s'échangeait le 19 février de cette même année, autour de 32 euros. Ce bond, qui porte à plus de 45% sa progression depuis le début de l'année, permet néanmoins à la valorisation du groupe de franchir de nouveau le seuil des 20 milliards d'euros.

Le groupe, qui fait partie trois piliers de l'industrie bancaire française non mutualiste (aussi appelés "les Trois Vieilles") avec BNP Paribas et LCL, a annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice net part du groupe de 814 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année. Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires pour les banques, a lui progressé de 20,8% sur un an, à 6,25 milliards (+25,2% à périmètre et taux de change constants). Son bénéfice net par action s'établit ainsi à 0,79 euro, là où les analystes financiers tablaient en moyenne sur 0,23 euro selon le consensus Refinitiv - et sur un PNB de 5,9 milliards.

Les résultats dévoilés ce jeudi ressortent ainsi supérieurs à ceux du premier trimestre... 2019 (6,2 milliards de PNB et un bénéfice net part du groupe de 631 millions), après avoir accusé une perte nette de 326 millions d'euros sur la même période l'année dernière, plombé par l'effondrement des marchés.

Des marchés porteurs, contrairement à la banque de détail

La performance réalisée entre janvier et mars a été portée par celle du pôle "Banque de grande clientèle et solutions d'investissements", qui a profité "d'un environnement se normalisant et de fortes dynamiques de marché" pour boucler le trimestre avec un PNB en hausse de 52,4% à 2,5 milliards et un bénéfice net de 356 millions d'euros, contre une perte nette de 537 millions un an plus tôt. Les métiers "actions" ont même enregistré leur meilleur trimestre depuis 2015, "avec une performance remarquable sur chacune des régions", a relevé la banque, tandis que son directeur financier William Kadouch-Chassaing s'est félicité d'un trimestre "excellent sur tous les aspects" lors d'un échange avec des journalistes.

"Ce n'est pas simplement un fort rebond par rapport à 2020", année atypique, mais aussi par rapport aux trois premiers mois de 2019", a-t-il souligné, alors que le premier trimestre 2020 avait été le premier du groupe dans le rouge depuis 2012. La banque de détail a toutefois continué à souffrir en France, affichant un bénéfice net en baisse de 7,3% à 203 millions d'euros. "Le confinement continue d'exercer une pression", a souligné William Kadouch-Chassaing. Enfin, dans l'activité banque de détail et services financiers internationaux, le bénéfice net a progressé de 7,4% par rapport au premier trimestre 2020, à 392 millions d'euros.

Point important de la publication de Société Générale: le coût du risque, dont l'envolée à 820 millions d'euros liée à la crise du coronavirus avait fait basculer les comptes dans le rouge au premier trimestre l'an dernier, est revenu à 276 millions d'euros sur la période allant de janvier à mars. Et sur l'ensemble de son exercice 2021, la banque espère diviser par deux le coût du risque de 3,5 milliards d'euros enregistré en 2020, représentant 30 à 35 points de base (0,30 à 0,35 point de pourcentage) de l'encours global, contre 64 points de base (soit 0,64% de l'encours global) en 2020.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse