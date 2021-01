Sartorius sted bio : Vers l'acquisition d'une division de Novasep

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SartoriusStedimBiotech a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord en vue d'acquérir la division des équipements de chromatographie de Novasep.



Employant une centaine de personnes réparties entre la France, les États-Unis, la Chine et l'Inde, cette division devrait réaliser 'un chiffre d'affaires d'environ 37 ME en 2020, avec des marges bénéficiaires à deux chiffres', rapporte Sartorius.



La transaction - dont les parties ont choisi de ne pas divulguer le coût tant que toutes les approbations nécessaires n'auront pas été obtenues - pourrait être conclue au cours du premier semestre 2021



'Le portefeuille de Novasep sera un parfait complément à notre offre de chromatographie actuelle et nous permettra de proposer à nos clients encore plus d'options pour leurs processus de fabrication', a réagi le Dr RenéFáber, membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech.





