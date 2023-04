Sartorius sted bio : UBS salue le rachat de Polyplus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 435 euros (soit un potentiel de hausse de 41%) sur Sartorius Stedim Biotech, réagissant favorablement à l'annonce d'un accord pour un rachat de Polyplus par le groupe, la semaine dernière.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker y voit en effet un 'accord stratégiquement sensé, moins cher qu'il n'y paraît', et souligne que 'la majorité de la transaction doit être couverte par la capacité d'endettement de l'entreprise'.



